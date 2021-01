Casalbordino, è Massimo Ruzzi il nuovo assessore a viabilità e manutenzione

È Massimo Ruzzi il nuovo assessore della giunta comunale di Casalbordino, guidata da Filippo Marinucci. A darne notizia è stato lo stesso sindaco, che ha provveduto alla nomina dopo la prematura scomparsa del vicesindaco Luigi Di Cocco. Il neo assessore, assume a sè le deleghe della manutenzione, viabilità, parco macchine e verde pubblico. Entra in consiglio comunale anche Daniela Sanfelice.

"Ringrazio Massimo Ruzzi da parte di tutta l'amministrazione comunale – dichiara il primo cittadino - per l'importante lavoro che lo attende, in condizioni tutt'altro che facili, in un settore importante come quello della manutenzione e viabilità. A Massimo, va l'augurio di buon lavoro per un incarico impegnativo, accettato in un momento di grande difficoltà anche a causa della pandemia in corso, nella consapevolezza che potrà essere utile agli interessi e alle necessità dell'amministrazione. Non da meno, un grazie alla neoconsigliera Daniela Sanfelice che entra nelle file nel consiglio comunale".