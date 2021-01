Arrivato al San Pio il vaccino anti-Covid: prime dosi al personale ospedaliero

Sono arrivate questa mattina al San Pio da Pietrelcina di Vasto le prime fiale del vaccino anti-Covid che verranno somministrate agli operatori sanitari dell'ospedale di Vasto. Il pacco contenente 195 flaconcini del vaccino Pfizer è stato trasportate dal mezzo della Valtrigno con la scorta delle forze dell'ordine ed è stato preso in consegna dalla farmacia ospedaliera del San Pio.

Nella farmacia ospedaliera, diretta dalla dottoressa Letizia Di Fabio, è stato installato un nuovo frigorifero capace di raggiungere i -80 gradi centigradi necessari per la conservazione dei flaconcini prima della loro preparazione e somministrazione. Importante è garantire la catena del freddo in ogni fase del trasporto per arrivare così alla preparazione delle dosi - 6 per ogni flaconcino - e alla loro somministrazione che sarà organizzata per vaccinare circa dieci persone in ogni ora.

La dottoressa Di Fabio, alla vigilia dell'inizio della campagna vaccinale per il personale dell'ospedale di Vasto, ci ha illustrato come si sta operando in queste ore.