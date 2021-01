Al via i saldi invernali, a Vasto aperture straordinarie per i negozi del centro storico

Al via da lunedì 4 gennaio i saldi invernali in Abruzzo. Anche quest'anno, a Vasto, torna l'appuntamento con "Fai un saldo in centro", iniziativa del consorzio Vasto in Centro che propone aperture straordinarie nei negozi della città antica.

"Con l'intento di rendere il cuore della nostra città sempre più attraente e al contempo diluire gli afflussi in occasione dei prossimi saldi in programma da lunedì 4 gennaio - spiega il presidente del consorzio, Marco Corvino - le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno il tradizionale "Fai un saldo in centro", con l'apertura straordinaria dei negozi del centro storico prevista per domenica 10 gennaio".

"Il Consorzio - sottolinea il presidente - auspica che l'iniziativa incontri il favore dei clienti e dei commercianti tutti".