È morto Ettore Tomassi, il commissario col sorriso

Il commissario col sorriso se n'è andato. È morto Ettore Tomassi, ex comandante della polizia penitenziaria di Vasto. Aveva 58 anni.

A Vasto era arrivato nel 2005, nel giorno della visita istituzionale dell'allora capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tinebra, che aveva tenuto a battesimo la prima iniziativa di pulizia delle spiagge della Riserva di Punta Aderci affidata ai detenuti.

Tomassi, che aveva iniziato la sua carriera da ausiliario a Napoli, nel penitenziario di Poggioreale, aveva assunto il comando della polizia penitenziaria di Vasto dopo aver svolto servizio in diversi istituti di pena, ultimo quello di Sassari. Promosso da vice commissario a commissario, aveva lasciato Vasto dopo sette anni contraddistinti dalla correttezza nel lavoro e dalla cordialità nel rapporto con tutti. Non negava un sorriso e un caffè a nessuno. Anni in cui aveva ottenuto anche la promozione da vice commissario a commissario, prima del trasferimento a Campobasso nel 2012. Anche lì si è fatto voler bene da tutti. Da un anno era in malattia. Non ce l'ha fatta a vincere questa battaglia.

L'insegnante Miranda Sconosciuto, che ha avuto modo di conoscerlo svolgendo la sua attività a Torre Sinello, lo ricorda sul suo profilo Facebook: "Caro comandante Ettore Tomassi, ti ricorderò così... con il sorriso e la tua grande professionalità. Eri il comandante H24, donavi caffè, zucchero e tabacco agli uomini detenuti che avevano bisogno di conforto nella loro solitudine". "Ti ricorderò così, con il sorrito e la gioia di essere uomo di Stato".