Paura, solitudine, ma anche speranza: l’anno del Covid in 16 notizie

Un anno durissimo. Difficile riassume in poche righe paure, solitudine, speranza. Proviamo a ripercorrere con voi il 2020 segnato dalla pandemia.

27 febbraio - La pandemia arriva in Abruzzo: il primo a risultare positivo al Sars-Cov-2 è un uomo di 50 anni di Brugherio, in provincia di Monza-Brianza, in vacanza a Roseto degli Abruzzi con la sua famiglia. Nei giorni successivi il contagio colpisce anche i suoi familiari. Guariscono tutti.

4 marzo - Viene reso noto il primo contagio a Vasto, diagnosticato il giorno prima. Il sindaco, Francesco Menna, chiude le scuole. A distanza di qualche ora, arriva lo stesso provvedimento su tutto il territorio nazionale: è il primo di una serie di decreti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Due giorni dopo, il primo malato di Covid-19 a Lanciano. È il nono caso in Abruzzo.

31 marzo - Toccante omaggio al personale sanitario. Forze dell'ordine schierate nel piazzale dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto fanno il saluto militare sulle note dell'inno di mameli. Decine di medici e infermieri, spesso senza adeguati dispositivi di protezione, rimangono contagiati, tra marzo e aprile, negli ospedali abruzzesi. Un infermiere di 60 anni dell'ospedale di Popoli muore nel nosocomio di Pescara, dove era ricoverato dopo aver contratto una forma grave del virus.

11 aprile - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, proroga le zone rosse istituite il 26 marzo. Non si entra e non si esce da Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e dalla frazione Villa Caldari di Ortona.

1° maggio - Marsilio firma l'ordinanza che consente la ripresa degli sport individuali nel rispetto del distanziamento sociale.

4 maggio - Finisce il lockdown in tutta Italia. In Abruzzo la curva del contagio si va progressivamente abbassando.

18 maggio - Riaprono le attività commerciali in tutto il Paese. Resta vietato spostarsi al di fuori dei confini regionali. Per l'avvio della stagione turistica, bisognerà attendere quindi altre due settimane.

3 giugno - Riapertura dei confini regionali. Le misure si allentano, nel giro di qualche settimana resteranno solo la distanza interpersonale di un metro e l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico.

Luglio-agosto - Sempre meno precauzioni, sempre più assembramenti. Succede anche nelle località balneari abruzzesi. Il governo nazionale corre ai ripari: dal 17 agosto scatta l'obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi in cui possono crearsi assembramenti. Ma sono tante le persone che non rispettano questa norma.

24 settembre - In 12 regioni gli studenti sono già tornati tra i banchi il 14 settembre. Nelle altre la riapertura è posticipata al 16, al 22 o al 24. In Abruzzo il primo giorno di scuola è il 24 settembre.

Ottobre - La curva del contagio inizia a risalire. Negli ospedali aumenta la pressione sui reparti Covid e su quelli di terapia intensiva.

4 novembre - Focolaio nella residenza per anziani Antoniano di Lanciano. A dicembre una cinquantina di contagiati anche all'Isituto San Francesco di Vasto Marina.

18 novembre - Dopo aver lanciato l'allarme qualche giorni prima, Marsilio decide di anticipare l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il presidente della Regione ha deciso: Abruzzo in zona rossa. Scattano le restrizioni massime nella speranza di poterle allentare prima di Natale.

6 dicembre - È il giorno del caos. Marsilio firma l'ordinanza in cui stabilisce il passaggio dell'Abruzzo in zona arancione. I ministri Speranza e Boccia lo diffidano a revocare immediatamente l'ordinanza e ribadiscono che l'Abruzzo resta in zona rossa fino a quand il ministero della Salute sentito il Comitato tecnico scientifico. Marsilio tiene duro. Il governo ricorre al Tar e ottiene la sospensiva. Risultato: l'Abruzzo, dopo appena un giorno in arancione, torna in rosso, ma solo per 24 ore. Poi arriva l'ordinanza nazionale e l'Abruzzo passa ufficialmente in zona arancione fino alle restrizioni natalizie.

9 dicembre - Nell'area fiera di Lanciano apre la postazione drive in per i tamponi.

31 dicembre - Marsilio annuncia: dal 7 gennaio la regione passa in zona gialla. Ma oggi i numeri del contagio tornano a salire.