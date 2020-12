Con "Perla" i Footlights raccontano "un viaggio alla ricerca di qualcosa di prezioso"

Arriva all'ultima tappa il viaggio per consocere Cardinal Sounds, l'Ep dei Footlights. La band formata da a da Jacopo Nanni (tastiere), Giuseppe D'Adamo (batteria), Giordano Desiati (chitarra) e Francesco Pracilio (basso) ha scelto di presentare i nuovi brani strumentali uno alla volta accompagnandoli con degli interessanti videoclip. Tanti e diversi tra loro gli stili utilizzati fino ad arrivare all'ultimo brano, Perla, con il video girato da Fabio Kai Gaspari.

"Questo video - racconta la band - ci porta verso la ricerca di un qualcosa, rappresentato dalla perla, che spesso cerchiamo e non sempre riusciamo ad ottenere, nonostante ci siano indizi e segni durante il nostro cammino. Guidati però sempre da grande impegno e determinazione, provando e riprovando, possiamo raggiungere e arrivare finalmente all'obiettivo. Il viaggio è importante e ancora di più lo è la meta, ma la cosa che più ci segnerà sarà il modo in cui svolgeremo il nostro cammino". I protagonisti del video sono Lorena Marinucci e Fabio Neri "che non solo si sono dimostrati entusiasti e disponibili, ma sono stati professionali in un campo completamente diverso da quello a cui sono abituati".

Nel completare la presentazione dell'Ep i Footlights hanno voluto ringraziare "Giovanni Monni, punto cardine della realizzazione dei primi tre video ufficiali, sua la realizzazione di All alone e le post produzioni di May I? e Slowly. Grazie a Simone Smargiassi che ha prestato il suono del suo magico sax nei brani, a Giovanni Cardillo che ci ha dato l'opportunità di utilizzare le sue splendidi immagini della nostra Vasto per May I?, ad Antonio Pelliccia che ha prestato la sua magnifica arte per realizzare il video di Slowly e ringraziamo, nuovamente, Fabio Kai, Lorena e Fabio per la realizzazione del video di Perla".

Per i Footliths è stato prezioso il supporto di Piero Garone, della Garone Production, "che ha curato pazientemente e professionalmente le sessioni di registrazione e di mix", e di Gianmarco Battista che con "disponibilità, pazienza e professionalità ha realizzato un ottimo master. Loro due hanno risvegliato in noi la fiamma e la voglia di concretizzare questo lavoro".

