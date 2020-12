Al San Pio 740 nati nel 2020: "Le nuove vite hanno squarciato il buio di un anno difficile"

Sono stati 740 i bambini nati nel 2020 nel reparto Ostetricia e ginecologia del San Pio di Vasto. L'ultimo, questa mattina alle 8.20, è stato un maschietto di nome Roel. Nel 2019 i nati all'ospedale di Vasto erano stati 719. Questa mattina abbiamo incontrato il primario del reparto, il dottor Francesco Matrullo, per tracciare un bilancio dei dodici mesi che stanno per concludersi.

È stato senza dubbio un anno complicato, segnato dalla pandemia e da altre problematiche, come quelle strutturali, che hanno interessato l'ospedale di Vasto. "Abbiamo affrontato momenti difficili - spiega il dottor Matrullo - dovendo riorganizzare il nostro lavoro". Con grande impegno medici, ostetriche, infermiere e personale sanitario hanno affrontato il loro lavoro, riuscendo a garantire piena assistenza alle mamme che hanno dato la luce i loro bimbi. "C'è stato anche grande senso di responsabilità da parte dell'utenza, che ha capito il momento particolare".

Nell'ultimo giorno dell'anno, nell'esprimere la gratitudine "a tutto il personale del reparto", il primario di Ostetricia e ginecologia ha indicato anche le priorità per il 2021. Innanzitutto il completamento dei lavori, per riprendere posto in tutti gli spazi del quarto piano, e poi l'integrazione del personale medico per continuare ad essere, così come accade oggi, un punto di riferimento per un ampio territorio tra Abruzzo e Molise.