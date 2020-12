"Salute, ripresa delle attività e delle vite di noi tutti": il buon anno degli Amici del Mattei

Salute e "ripresa delle nostre attività e delle nostre stesse vite". È l'augurio di buon 2021 che Fernando Fiore e il direttivo dell'associazione Amici del Mattei-Vasto rivolgono alla comunità scolastica presente e passata della scuola più grande della città: l'Istituto d'istruzione superiore Mattei.

"Purtroppo - scrive Fiore - il perdurare della pandemia, resasi nel frattempo più pesante e tragica per l’aumento dei ricoveri, per il tributo di vite umane e per la chiusura delle scuole con la didattica a distanza, ha bloccato completamente ogni attività della nostra associazione, sorta da poco tempo; unica eccezione, l’appoggio organizzativo esterno fornito alla lodevole iniziativa del progetto Quorintana ideato da una classe di alunni del Mattei, coordinati da una loro docente, di cui ha parlato a lungo la stampa locale.

Eccoci quindi alla conclusione del 2020 ed alle soglie del 2021. È tempo di bilanci, certamente non lusinghieri per l’anno che termina, e di auspici più propizi per il nuovo anno, con la campagna di vaccinazioni alle porte, che apre il cuore a speranze più fondate.

Nella mia veste di presidente pro tempore dell’Aps Amici del Mattei-Vasto e a nome dei componenti dell’organo di amministrazione, sento di formulare in questa occasione, a voi soci , alle vostre famiglie, alla nostra scuola, al dirigente, dott. Gaetano Fuiano, agli alunni, ai docenti, al personale Ata e a tutti gli ex, l’augurio che il Capodanno 2021 sia lo spartiacque di passaggio da un momento buio e drammatico, ad un periodo sicuramente difficile, ma aperto ad una ripresa di tutte le attività e delle nostre stesse vite, in vista di un futuro migliore; è lo stesso augurio che ci sentiamo di rivolgere anche alla nostra associazione.

Ancora molti auguri di buona salute e di buon anno.

Un abbraccio virtuale".