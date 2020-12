"Il teatro mi manca": lo sguardo al 2021 della Compagnia Orizzonte Teatro

È ricco di emozioni il video della Compagnia Orizzonte Teatro per salutare il 2020 e guardare al nuovo anno che inizia. L'anno che se ne va, segnato dalla pandemia, ha tolto ai tanti appassionati della compagnia teatrale la possibilità di incontrarsi e di esprimere le loro emozioni attraverso recitazione, canto e danza. Già dall'anno scorso era in cantiere un nuovo musical, come i tanti che negli ultimi anni hanno conquistato i cuori di tanti spettatori. I dodici mesi che stanno per concludersi sono stati vissuti tra l'attesa e la speranza di poter tornare a calcare un palcoscenico.

Ed ecco, che nel momento di muovere i primi passi nel 2021, "Il teatro mi manca" è il modo con cui i giovani della Compagnia, attraverso questo video, vogliono guardare indietro ma, soprattutto avanti, perchè si possa tornare nuovamente a fare teatro.