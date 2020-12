Menna: "Il Vastese rischia di perdere la gestione del ciclo dei rifiuti"

"Il Vastese rischia di perdere la gestione del ciclo dei rifiuti". A lanciare l'allarme durante il Consiglio comunale di Vasto è il sindaco, Francesco Menna.

"Voglio rivolgere un appello alla Regione", dice a Zonalocale a margine della seduta consiliare in corso da stamani. "Il Civeta deve diventare un sub ambito provinciale. Non può rientrare nell'ambito provinciale di Chieti, perché questo priverebbe il territorio della governance sul ciclo dei rifiuti. È il Vastese che deve decidere. Diciamo no all'assorbimento del Civeta nell'Agir", l'agenzia regionale di gestione dei rifiuti urbani.

