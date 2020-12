Guasto, olio sulla carreggiata: chiusa per oltre un’ora corsia dell’Istonia

Chiusa per oltre un'ora una corsia dell'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto città a Vasto Marina.

Una pattuglia della polizia locale è intervenuta attorno alle 17.30 sul rettilineo che conduce all'incrocio con la statale 16. Il problema era un guasto a un'auto, da cui era fuoriuscito olio che, spandendosi sulla carreggiata, aveva reso viscido l'asfalto.

Per scongiurare il rischio di incidenti, i vigili hanno chiuso la direzione di marcia verso la città altà, con conseguente deviazione del traffico sulla statale 16. Gli automobilisti hanno dovuto proseguire fino agli svincoli più a nord, quelli di via Trave e via Mario Molino.

La provinciale 212 Istonia è stata completamente riaperta al traffico al termine della pulizia della sede stradale.