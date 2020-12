Ex Salesiani, Menna: "Ristrutturazione a costo zero, candidatura garantita ad associazioni sportive"

Continua la discussione sul capitolato di concessione degli impianti ex Salesiani approvato in Giunta il 10 dicembre scorso. Alla critica del Movimento 5 Stelle che chiede una "gara di concessione aperta anche ad associazioni sportive" [LEGGI], risponde il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Il Comune di Vasto – afferma in un comunicato - grazie al programma operativo 'Legalità' ha ottenuto dal Ministero dell'Interno un finanziamento pari a 500 mila euro per la riqualificazione dell'impianto sportivo 'Ezio Pepe', ubicato in Via Santa Caterina da Siena, subordinando il finanziamento all'obbligo di destinare l'impianto all'inclusione e all'integrazione e con la possibilità di concederlo in gestione. Pertanto, grazie ai fondi ministeriali il Comune potrà intervenire sul campo di calcio con la realizzazione del manto in erba sintetica, la sistemazione e l'adeguamento della recinzione perimetrale, opere di impermeabilizzazione delle tribune, il risanamento dei locali di servizio, ripristino dell'impianto idrico, termico, antincendio ed elettrico. Si precisa, inoltre, ai pentastellati che l'esternalizzazione del servizio di gestione è finalizzata a reperire un soggetto con comprovata e documentata esperienza professionale per attuare il progetto di inclusione ed integrazione tra coloro che sono presenti sul territorio comunale per lo SPRAR, così come indicato dal Ministero".

"La partecipazione alla candidatura – continua il sindaco Menna - è garantita alle associazioni sportive e ad enti del terzo settore aventi esperienza di integrazione migranti. Mi preme evidenziare che l'assegnazione della gestione, avverrà garantendo a tutte le associazioni sportive locali, e al centro aggregazione anziani 'Zaccardi', che normalmente usufruiscono dell'impianto, di continuare a svolgere le proprie attività all'interno di quest'ultimo. Vasto in pratica in breve avrà tre campi in sintetico e una struttura efficiente. Un vero e proprio record tra Abruzzo e Molise".

"Non pretendiamo un premio dai 5 stelle – dichiara il primo cittadino – ma, se proprio non gradiscono l'intervento migliorativo a costo zero per l'intera collettività, possono interloquire con i loro rappresentanti vastesi a Roma e far revocare un bando emanato dal governo e vinto con grande caparbietà dall'amministrazione Menna e soprattutto far revocare il finanziamento già concesso, che servirà per migliorare l'impianto e permettere a tutta la collettività di beneficiare di una struttura che vede quotidianamente la presenza di centinaia di ragazzi dediti all'attività sportiva svolta a tutti i livelli".