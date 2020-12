Dipartimento politiche sociali, Di Fabio rappresenterà la provincia di Chieti

È la sindaca di Monteodorisio, Catia Di Fabio, la rappresentante della provincia di Chieti nel Dipartimento delle politiche sociali della Regione Abruzzo.

"Catia è una persona molto attenta a queste problematiche, e la osservo lavorare in silenzio per la sua comunità e per questi aspetti da anni", commenta il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Tavani. "Inoltre il suo impegno professionale nel campo della scuola e della formazione non può che agevolare questo compito, che le ho affidato ben volentieri, in accordo con il coordinatore Etel Sigismondi".

Il Sindaco Di Fabio si è già messa in contatto e a disposizione di Rosa Pestilli, responsabile regionale del Dipartimento, per l’insediamento e le prime iniziative.

"Ringrazio Antonio Tavani e tutti gli amici di Fratelli d’Italia che hanno voluto la mia nomina a responsabile del dipartimento politiche sociali del partito", dice Catia Di Facio, che ha già contattato la responsabile del Dipartimento, Rosa Pestilli. "Condivido questo importante riconoscimento con i miei colleghi e amici del territorio, e dell’amministrazione comunale di Monteodorisio, che molto ha fatto e molto sta facendo per venire incontro alle fasce deboli della popolazione da quando si è insediata".