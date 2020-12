"Vicini ai vastesi che stanno soffrendo. A tutti auguriamo un 2021 di rinascita"

"Non c’è spazio, alla fine dell’anno più tragico della nostra vita, per fare polemiche di natura politica, per accapigliarci su chi è più o meno bravo a gestire la cosa pubblica". Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa, consiglieri comunali della Lega, negli ultimi giorni del 2020 hanno voluto inviare un loro messaggio alla comunità.

"Riteniamo, come Consiglieri comunali, di esprimere vicinanza e affetto a tutti i cittadini vastesi, soprattutto a quanti hanno perduto i loro cari, a quanti hanno lottato contro la malattia e, pur avendola battuta, ne portano ancora i segni, e a quanti stanno patendo una crisi economica senza precedenti.

Ci sarà tempo e modo - scrivono i due - per valutare le responsabilità, le omissioni e le inefficienze a tutti i livelli. Per ora ci preme di augurare a ogni singolo cittadino di trascorrere in serenità queste ultime ore che ci separano dal passaggio al nuovo anno, un anno che speriamo sia di rinascita per l’intero Paese, per Vasto e per tutti i cittadini Vastesi".