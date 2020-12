Un decesso al San Francesco. Menna: "Non lasciamo la lotta al virus sulle spalle dei sanitari"

Un paziente della Rsa San Francesco di Vasto Marina è deceduto. All'interno della struttura sanitaria privata si sono registrati contagi.

"Seguo costantemente - afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna - l’evolversi del focolaio Covid-19 che si è sviluppato nella R.A del San Francesco di Vasto Marina. Chiaramente l’attenzione è tutta focalizzata sulla situazione critica del personale in forze alla struttura, che registra numerosi casi di positività e di isolamento preventivo. Per il reperimento di infermieri ed operatori socio-sanitari sono in contatto con la Asl e ne ho fatto richiesta anche alla Regione Molise.

Mentre desidero esprimere a tutti gli operatori sanitari coinvolti la gratitudine più profonda per non aver mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari con tutti i cittadini: non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus, ognuno deve fare la propria parte. Questa è l’ora della responsabilità, da parte di tutti".