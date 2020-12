Le lamentele: "Buoni spesa, il pin non arriva". E FdI attacca Menna

Continuano le segnalazioni da parte di cittadini che non riescono ad avere il pin della card necessaria a utilizzare i buoni spesa per fronteggiare l'emergenza Covid. Natale è trascorso e a Vasto ci sono persone rimaste ancora senza numero di identificazione personale, fondamentale per spendere i soldi: "A tutt'oggi, il pin non è ancora arrivato", dice a Zonalocale un vastese, T.M, che ha telefonato in municipio, ma "mettono in attesa per ore e poi staccano la chiamata".

La polemica - Il problema torna al centro del dibattito politico. Fratelli d'Italia alimenta ancora il botta e risposta col sindaco, Francesco Menna, e l'amministrazione di centrosinistra: le card dei buoni spesa "non sono state attivate in tempo per Natale, unico caso conosciuto nel Vastese", scrivono in un comunicato i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero.

"Racconta storie il nostro sindaco (come dimenticare il legno africano del pontile o il sorriso e le lacrime dei bambini sul campo di Vasto Marina che non era ancora stato inaugurato?) L’unica cosa che non riesce a fare è governare il nostro Comune", attaccano i i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni. Accusano il primo cittadino di fare lo scaricabarile: "Si occupa di Masterplan Menna, pensa a come la Regione investe i suoi soldi nel marketing territoriale, spara le cifre sulla sponsorizzazione del Napoli calcio, triplicandone i numeri, senza cercare di organizzare delle amichevoli a scopo turistico allo stadio Aragona, senza vedere le tubature a secco del nostro Comune". Per risolvere il problema della carenza idrica, "invece di continuare a dare i numeri e a scaricare le proprie responsabilità", "si impegni ad ottenere dal suo mandatario elettorale Gianfranco Basterebbe gli investimenti promessi per la rete idrica".