Il lungomare perde pezzi: cedono cordolo e mattonelle. Ma la causa è ignota

Cordoli e mattonelle spaccati. Così si presenta piazza Guardia costiera, punto di congiunzione tra lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi.

Ripavimentata nel 2005, la piazza nel 2015 è stata intitolata al corpo militare che protegge il litorale italiano. Alla cerimonia di intitolazione partecipò l'allora comandante generale della guardia costiera, ammiraglio Felicio Angrisano.

È area pedonale ma, nel corso degli anni, non è mancato chi l'ha danneggiata divertendosi a percorrerla in macchina.

Stavolta il danno è maggiore. Ma la causa è ignota. "A noi non risultano atti vandalici", dice a Zonalocale l'assessore ai Servizi manutentivi del Comune di Vasto, Gabriele Barisano. Oggi "i tecnici dell'Ufficio servizi faranno un sopralluogo per capire come mettere a posto la parte da riparare".