Una "carezza musicale" per scaldare i cuori: il Concerto di Natale del coro del Liceo Mattioli

Far sentire, seppur a distanza, "una 'carezza musicale' anche a quanti quest'anno hanno dovuto trascorrere le festività lontani dagli affetti e dal focolare domestico". È quanto hanno fatto studenti e docenti del Liceo Musicale "Mattioli" di Vasto, con il tradizionale Concerto di Natale.

Evento realizzato, a causa dell'emergenza sanitaria e delle relative restrizioni, in una modalità diversa dal solito. "Viste le oggettive condizioni straordinarie – spiega Tania Buccini, docente di Canto e di Laboratorio di Musica di Insieme - ovviamente non è stato possibile per noi realizzare concerti dal vivo".

Per questo motivo, prosegue, "forti dei mezzi tecnologici sfruttabili con la DAD, abbiamo pensato di realizzare un concerto telematico 'a distanza' che non facesse mancare il nostro augurio di festività il più possibile serene".

"In quest'anno decisamente singolare - si legge nel messaggio affidato alle immagini del video - nel quale siamo stati costretti a rinunciare al contatto e al calore squisitamente umani, abbiamo deciso di non arrenderci e di rivolgere a tutti voi almeno una carezza con le nostre voci. Sia questo il nostro abbraccio più grande, per colmare una distanza che speriamo possa esaurirsi quanto prima".

Concerto di Natale: