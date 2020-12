Auguri virtuali ed europei per Pollutri: incontro online con Bagnacavallo e le altre città partner

Auguri virtuali ed "europei" per il Comune di Pollutri. L'Associazione "Amici di Neresheim" di Bagnacavallo (Ravenna) ha organizzato un incontro online con i sindaci ed i rappresentanti delle varie città partner per scambiare gli auguri di Natale ed auspicare che il 2021 sia per tutti un anno migliore.

Pollutri e Bagnacavallo sono legate dal 2019 da un patto di amicizia e l'associazione "Amici di Neresheim", che si occupa dei gemellaggi della città romagnola, ha organizzato l'incontro virtuale, oltre che con le città italiane, con Neresheim (Germania), Le Pays d'Othe (Francia), Strzyzow (Polonia) e Stone (Regno Unito). Per il Comune di Pollutri si sono collegati il sindaco Nicola Mario Di Carlo e l'ex segretario comunale Carmine Graziani.

Nel corso del collegamento, dopo i saluti ai sindaci intervenuti, il primo cittadino di Pollutri, ha condiviso il suo messaggio augurale: "Siamo gli ultimi arrivati in questa grande famiglia, permettetemi di dire 'Famiglia Europea' - ha detto Di Carlo - che, purtroppo, ancora non riusciamo a conoscere a causa di questa pandemia, ma sono sicuro che ne usciremo e saremo più forti di prima, tornando ad abbracciarci e sorridere alla vita. Avremmo tutti sicuramente preferito festeggiare il Natale in modo diverso, ma non è stato possibile, costretti a restare tra le mura di casa; forse tutto questo ci farà riscoprire il calore del focolare, i racconti della nonna ed il sapore della famiglia, nella speranza di tornare a vivere la normalità. Che questo incontro, anche se via web e non in presenza, rappresenti un'occasione per far progredire l'amicizia tra i nostri paesi e vivere un 2021 in un clima di gioia e serenità".

"È stata una grande emozione poter salutare, seppur in videoconferenza, i nostri amici europei, grazie all'iniziativa promossa dal Comune di Bagnacavallo e dall'associazione 'Amici di Neresheim' – ha dichiarato il sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni - Ci siamo sentiti quanto mai vicini. Le difficoltà di questo anno segnato dalla pandemia, che ci hanno purtroppo accomunati, ci hanno anche dimostrato quanto la nostra grande famiglia europea sia vitale e unita attorno ai nostri valori comuni: la democrazia, la solidarietà, la tutela dell'ambiente, i diritti dell'uomo, primo fra tutti quello alla salute. In attesa di riprendere il più presto possibile i progetti di scambio per le nostre ragazze e i nostri ragazzi e di incontro tra i nostri concittadini, l'augurio di buone feste che ci ha unito oggi ci fa guardare con fiducia al 2021. Un abbraccio agli amici di Neresheim, Le Pays d’Othe, Strzyzow, Stone, Pollutri e a tutti i bagnacavallesi che vivono in Europa e nel mondo".