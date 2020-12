Casalbordino: rimosso l’albero caduto, la sp216 riaperta al traffico

15.30 - È stato completato l'intervento di rimozione dell'albero spezzato e dei rami pericolanti. Riaperta anche la circolazione sulla sp 216.

14.30 - Nelle ultime ore si registrano diversi alberi caduti a causa del forte vento. Da alcuni minuti a Casalbordino è chiusa al transito la strada provinciale 216 - via Osimo, nel tratto che collega la statale 16 a località Miracoli. Un albero si è spezzato finendo sulla carreggiata, altri due sono pericolanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, i carabinieri e la polizia locale di Casalbordino, i tecnici della provincia e i volontari della protezione civile Madonna dell'Assunta. Per rimuovere l'albero spezzato e mettere in sicurezza la zona è stato necessario interdire la strada al traffico veicolare.

In mattinata altri episodi si erano registrati nel vastese. I vigili del fuoco sono intervenuti a Gissi e poi in via Palombari a Vasto, dove un grosso albero aveva bloccato la strada.