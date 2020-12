"Risvegli all’italiana" è la foto dell’anno 2020 per la community IG Italia

È "Risvegli all'italiana", di Costanzo D'Angelo, la foto dell'anno 2020 per IG Italia. La community Instagram da oltre un milione di follower ha lanciato nelle scorse settimana il concorso per scegliere lo scatto più rappresentativo dell'anno che sta per concludersi. Tra le foto in concorso anche quella realizzata lo scorso primo maggio dal fotografo vastese in un vicolo del centro storico [LEGGI] e che, in questi mesi, ha fatto il giro del mondo.

Gli utenti di Instagram hanno premiato la sua foto, con oltre 66mila voti che sono valsi il primo posto il titolo di "Foto dell'anno 2020" con più del doppio delle preferenze della foto seconda classificata. Nel contest di Ig Italia è stata fatta una rassegna delle immagini più significative dei dodici mesi che stiamo per lasciarci alle spalle, in gran parte segnati dalla pandemia.