"Merito tuo", Monteodorisio premia impegno nello studio e talento

Si svolgerà online l'iniziativa Merito tuo, promossa dall'amministrazione comunale di Monteodorisio per assegnare riconoscimenti ai giovani di valore. Questa sera - domenica 27 dicembre - alle 18.30, sulla pagina facebook Blibioteca di Monteodorisio e su quella del Comune, sarà trasmesso in diretta streaming l'appuntamento che, per le normative vigenti, non può essere svolto in presenza.

Saranno assegnati riconoscimenti ai giovani del paese che hanno concluso brillantemente il percorso della scuola media, delle scuole superiori, dell'università e a chi ha conseguito dei master. Poi ci sarà la presentazione dei libri scritti da tre giovani, Americo Di Loreto, Nausica Manzi e Luigi Della Penna.

Sarà l'occasione per brindare virtualmente ai neodiciottenni e poi saranno assegnati i riconoscimenti alla protezione civile Valtrigno e alla protezione civile Il Castello per il loro impegno a servizio della comunità.