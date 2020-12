Riparazione dell’acquedotto: domenica 27 dicembre sospesa la fornitura idrica

Anche nel periodo delle festività natalizie bisogna fare i conti con i problemi legati alla fornitura idrica. La Sasi ha da poco comunicato che "per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Briccioli del comune di Altino, dalle ore 10:00 di domani 27 Dicembre 2020 verrà sospesa la normale fornitura idrica, con ripristino della stessa dalle ore mattutine del giorno seguente 28 dicembre 2020".

Sedici i Comuni interessati: Altino (per gli utenti di Capoluogo, Colli, Briccioli, Mandrelle, Rio Secco), Archi, Atessa (per gli utenti di Capoluogo, San Marco, Piano la Fara, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio), Casalbordino, Casoli (per gli utenti di Colle Marco e Vicenne), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (per gli utenti di Capoluogo, San Pastore e Crocetta), Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.