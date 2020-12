Nicola Tilli e il presepe che nasce dal mare: il risultato è meraviglioso

Raccoglie i frammenti di tronchi che le onde portano fino a riva. Sono la materia prima da aggregare e modellare per arrivare, con pazienza, al risultato finale: un presepe artistico fatto a mano. Messo insieme, un pezzo alla volta, con maestria e sapienza. È l'arte di Nicola Tilli.

In pensione dopo tanti anni di lavoro alla Telecom, ogni anno a Natale mette in pratica la sua fantasia. Un lavoro che inizia sulle spiagge di Vasto. È lì che, passeggiata dopo passeggiata, Nicola raccoglie i materiali che il mare lascia sulla battigia. La passione per il presepe è nata quando era un bambino e la manualità si è affinata anno dopo anno. Il risultato è una meravigliosa rappresentazione della Natività.