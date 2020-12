"A Vasto Natale senza buoni spesa per le famiglie in difficoltà: manca il pin"

“Ieri, 25 dicembre, tante famiglie destinatarie di buoni spesa comunali, non hanno avuto nulla sulla tavola, non essendo in possesso ancora del pin per utilizzare la nuova carta distribuita dal Comune di Vasto". Antonio Borromeo, presidente dell'associazione Papi Gump, racconta delle segnalazioni ricevute "da parte di famiglie in difficoltà, che sono impossibilitate ad utilizzare la carta datagli dal Comune, non riouscendo ancora ad avere il pin".

“Alle molteplici richieste che i cittadini continuano ad avanzare in municipio, gli viene risposto che occorre aspettare. La fame, però, come si sa, non ha orari”.

“È una situazione paradossale - ha detto Borromeo – e che si verifica solo in questo Comune, che ha peraltro cominciato in ritardo, rispetto agli altri Comuni italiani, la distribuzione dei buoni pasto. Si pensi che San Salvo, per fare l’esempio di un vicino municipio, ha già concluso una decina di giorni fa, così come anche, se vogliamo citare Comuni più grandi, Pescara. Vasto, invece – afferma Borromeo – non riesce a gestire una semplice distribuzione di card, soprattutto in un periodo in cui la macchina comunale dovrebbe viaggiare veloce, per sopperire alle tante difficoltà della popolazione. Quello che chiediamo è un intervento tempestivo per far avere a tutti la possibilità di utilizzare le card, inviando immediatamente i pin. Non vogliamo sentire il solito scaricabarile di responsabilità rispetto ai ritardi; quel che è incotrovertibile, è che il Comune di Vasto ha cominciato molto, troppo tardi la distribuzione delle card, non tenendo presente eventuali imprevisti”.