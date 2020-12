Natale di solidarietà: donati alla Caritas i 1200 euro raccolti con la campagna di screening

Ammonta a 1200 euro il totale delle donazioni raccolte grazie alla campagna di screening Sars-Cov2 prenatalizia realizzata a Vasto in Piazza Barbacani il 22 e 23 dicembre [LEGGI]. Sono stati molti, infatti, i cittadini che hanno approfittato dell'iniziativa per fare il test anti-covid e devolvere il ricavato in beneficenza.

Donazioni che sono state consegnate alla mensa Caritas, nella persona di Suor Gianna, dai presidenti dei Consorzi Vivere Vasto Marina, Piergiorgio Molino, e Vasto in Centro, Marco Corvino, che oggi, nel giorno di Natale, hanno visitato la mensa e donato il contributo di tanti cittadini vastesi. "Vogliamo pertanto ringraziare di cuore – dichiarano gli organizzatori - tutti quelli che hanno partecipato e hanno dimostrato grande sensibilità verso i più bisognosi".

Nel giorno di Natale i partner coinvolti "hanno deciso di donare alla locale mensa Caritas che in questo periodo, ancora più è impegnata per garantire sostegno ed assistenza a tanti cittadini che stanno affrontando momenti di difficoltà. Encomiabile l'azione sociale mossa dalla passione dei tanti volontari Caritas che merita di ricevere attenzione e sostegno da parte di tutta la comunità".

Con l'occasione il Consorzio Vivere Vasto Marina, Vasto in Centro, Calì Cooperativa sociale Onlus, Croce Gialla, Comune di Vasto, Consorzio Sgs e il gruppo Facebook Sei di Vasto Se... "formulano a tutti un sentito augurio di buon Natale: sarà un Natale sicuramente diverso e difficile ed il nostro augurio è di tornare presto alla nostra cara semplice normalità. Buone feste a tutti".