Natale 2020, da Studioware e Zonalocale un piccolo dono per contribuire a ridurre la CO2

Quattordici alberi per dare un piccolo contributo all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Li ha donati lo staff di Zonalocale e di Studioware in occasione delle festività natalizie.

L'iniziativa - Al posto dello scambio di regali, quest'anno ognuno di noi ha donato un albero attraverso la piattaforma online Treedom, impegnata nel contribuire all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, ma anche a "finanziare un contadino per piantare un albero e sostenerlo fino a quando non sarà produttivo". Lo si legge sul sito Internet di Treedom, "l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 1.000.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici".

L'incontro - "Anche voi potete fare un piccolo Report". Con questo invito si è concluso l'incontro prenatalizio tra Zonalocale ed Emanuele Bellano, inviato di Report, l'ormai celebre trasmissione d'inchiesta che va in onda da oltre vent'anni su Rai 3.

Giornalista professionista, Emanuele è originario di Cupello. Prima di approdare al format ideato da Milena Gabanelli e ora diretto da Sigfrido Ranucci, ha lavorato per Sky Tg24 e La 7. Torna spesso nel Vastese. Quest'anno, a causa della pandemia, è rimasto a Roma con la sua famiglia. Ha accettato di incontrare la redazione di Zonalocale e lo staff di Studioware, la società che edita il nostro giornale online, durante l'ormai tradizionale briefing prenatalizio, che quest'anno si è svolto da remoto. Dopo il racconto di alcune esperienze lavorative vissute nel campo del giornalismo investigativo e qualche consiglio, l'esortazione conclusiva: "Anche voi potete fare un piccolo Report regionale o locale". Perché l'informazione non è un "marchettificio".