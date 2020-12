Con Stefano De Libertis "La sera dei miracoli" è l’augurio per un Natale di serenità

"Ho scelto questa bellissima canzone di Lucio Dalla perchè in questa giornata speciale, che tutti viviamo in modo diverso dal passatto, possa essere un messaggio di speranza per il futuro". Quando ci siamo sentiti con Stefano De Libertis per realizzare un piccolo video per Natale, il cantautore vastese non ha avuto dubbi su quale brano scegliere. Ecco che "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla diventa un brano che, in questi tempi difficili, rappresenta il desiderio di ritorno alla normalità, con "la gente che corre nelle piazze" e i "centomila in uno stadio" che oggi sembrano solo un lontano ricordo.

"Vuole essere anche un pensiero a noi lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo che, così come tante categorie, stiamo soffrendo molto da diversi mesi. Che questo giorno possa accendere una piccola luce per il futuro".

Nel giorno di Natale Stefano De Libertis ha anche lanciato sui suoi canali social un simpatico video in cui, con il tradizionale organetto, ha proposto una originale versione di Jingle Bells.