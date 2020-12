Un arcobaleno colora il Natale di Vasto: è l’albero all’uncinetto

Eccolo. Dal primo pomeriggio di oggi, l'albero di Natale all'uncinetto troneggia in corso de Parma. È alto dieci metri e alla base ha un diametro di tre. Tutto in tessuto variopinto per regalare un arcobaleno di allegria nelle festività al tempo del Covid.

L'idea è nata su Sei di Vasto se..., il gruppo Facebook di cui è referente Andrea Buontempo. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Protezione civile, Avis, associazioni Anffas Ricolaun, col patrocinio del Comune di Vasto e il contributo di sponsor privati che hanno sostenuto le spese per la struttura di sostegno e l'acquisto della lana.

"A tessere l'albero sono state 180 signore, non solo del Vastese", racconta Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in centro. "Da tutta Italia, infatti, sono arrivate le mattonelle ricamate che, una volta cucite dalle mani sapienti del gruppo delle Uncinette di Vasto, capitanate da Silvia Del Prete, hanno dato questo risultato".

Tre giorni di lavoro per i tecnici del municipio, che hanno montato la struttura metallica, progettata dagli ingegneri Edmondo Laudazi e Corrado Sabatini insieme ai geometri Nicola Buontempo e Maria Cristina Stivaletta, e l'hanno coperta con il tessuto colorato. Alle 13 di oggi gli addetti del municipio hanno completato l'albero installando sulla cima una stella luminosa.

"Questo - commenta Corvino - è un esempio di grande unità dei vastesi in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Un segnale di energia della città e di speranza verso un futuro migliore. Insieme siamo più forti, insieme ce la faremo".

L'accensione dell'albero all'uncinetto: