A Gissi torna il Presepe Vivente: anche senza pubblico, un "messaggio di amore e speranza"

Ci sono tradizioni che il Covid non è riuscito a fermare. È il caso del Presepe vivente dell'Istituto san Francesco di Gissi, giunto alla XXIV edizione, e portato in scena dagli ospiti del Centro mercoledì 16 dicembre.

"Neanche la pandemia è stata in grado di fermare quello che è ritenuto uno dei momenti più forti, se non quello apicale, del percorso educativo-riabilitativo inerente la catechesi degli ospiti - commentano gli organizzatori -. Nonostante la forzata assenza del pubblico, si è scelto ugualmente di mettere in scena la rappresentazione solo per operatori ed ospiti. Si è ritenuto opportuno, nel difficile momento che stiamo vivendo, tra paure e distanze dagli affetti, ricreare l'atmosfera magica che si propaga dalle umili capanne all'interno della pineta".