Dal coro gospel Angel’s Eyes un "regalo di Natale" come segno di speranza

“ Per la prima volta in 13 anni non ci siamo potuti esibire nel consueto appuntamento natalizio all’Auditorium della Parrocchia San Paolo Apostolo di Vasto, la nostra casa. Questo non ci ha comunque fermato ed è il medesimo motivo che abbiamo voluto regalare a tutti coloro che ci seguono da anni un brano che non abbiamo mai proposto in pubblico (Worthy Is The Lamp). Un inno alla speranza e all’amore”. Il Coro Gospel Angel's Eyes, pur non potendo tenere il tradizionale concerto natalizio, ha voluto lasciare un segno in questa giornata speciale con un video pubblicato sui canali social che rappresenti un dono natalizio.

E così è arrivato il video con lo slogan La musica ci unirà sempre per augurare buon Natale e ribadire quanto la musica possa andare oltre ad ogni limite, alla lontananza, ai confini e arrivare dritta al cuore. La medicina cura i mali del corpo, la musica quelli dell’anima” si legge ad inizio del video. Un omaggio ad Angelo Canelli, pianista vastese scomparso nel 2006, e alla frase che amava ripetere spesso.

Nel video presenti i coristi Giuseppe Mascitelli, Paola Ceroli, Danilo Laccetti, Blerina Shera, Domenico De Luca accompagnati dai musicisti Nicola Di Camillo (basso), Angelo Trabucco (piano), Stefano Di Matteo (chitarra) e Bruno Marcozzi (batteria).