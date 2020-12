D’Alfonso: "Farò l’impossibile perché l’Istonia passi all’Anas"

"Passaggio all'Anas". Sembra essere questa l'unica speranza per veder tornare in condizioni ottimali la storica strada "Istonia" che collega Abruzzo e Molise, ora di competenza provinciale, e per la riapertura del ponte "Sente" chiuso dal 18 settembre 2018.

Secondo il senatore Luciano D'Alfonso, ieri presente alla riapertura della Sp 162 tra Fraine e Castiglione Messer Marino, l'Istonia ha tutte le caratteristiche per il passaggio: "Farò l'impossibile affinché accada questo. Il passaggio all'Anas consentirebbe alla Provincia di Chieti di avere più risorse per le altre strade".

Stesso discorso per il viadotto per il quale la Provincia di Campobasso non dispone delle risorse finanziarie necessarie, come nelle parole del sindaco di Castiglione, Felice Magnacca.