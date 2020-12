Una storia per Natale: Chiara Iacovitti ci racconta "Di impossibile non c’è niente"

Con l'avvicinarsi del Natale abbiamo pensato di donare una storia ai nostri lettori, piccoli e grandi. In un periodo di festa diverso dagli altri anni, senza eventi e con più tempo da trascorrere a casa, sarà Chiara Iacovitti, libraia e lettrice, a raccontarci una storia.

Chiara, la lettrice itinerante, ha scelto Di impossibile non c'è niente, di Andrea Vitali, pubblicata da Salani.

E così, da oggi a Natale, ogni giorno vi terremo compagnia con una storia che ha come protagonista, e non poteva essere altrimenti, Babbo Natale. Prendetevi un po' di tempo, grandi e piccoli, per ascoltarla.

Ecco la prima puntata.

