Ultime 24 ore per iscriversi al corso gratuito di tedesco del Mattei

"Il Mattei di Vasto, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad, all’interno del progetto Forma.Temp, offre la possibilità di usufruire gratuitamente di un corso di lingua tedesca finalizzato alla certificazione Goethe di livello A1". Lo comunica, in una nota, l'Istituto d'istruzione superiore di via San Rocco.

"Sono ancora disponibili da 5 a 10 posti, che il Mattei vuole mettere a disposizione di ragazzi e ragazze del territorio vastese. “Il Mattei amplia costantemente la propria offerta formativa – afferma il dirigente scolastico Gaetano Fuiano – e resta in sintonia con il tessuto produttivo del territorio, che richiede la formazione di futuri lavoratori che abbiano anche la competenza della lingua tedesca”

La possibilità è offerta a studenti e/o inoccupati dai 16 ai 30 anni; la durata del corso è stimata in 40 ore; orientativamente, si tratterà di un incontro a settimana di 2 ore. Il costo dei libri di testo e dell’eventuale esame finale è a carico dei partecipanti.

La data di inizio del corso è: 18 gennaio 2021.

Inizialmente, il corso sarà erogato in modalità sincrona a distanza; successivamente, quando le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, sarà erogato in presenza presso l’Istituto Mattei. Il docente del corso è un insegnante qualificato e con esperienza certificata.

Queste le condizioni per usufruire di questa possibililità: avere compiuto 16 anni alla data di inizio del corso; essersi iscritti alla piattaforma Randstad http://www.randstad.it/candidato/servizi-digitali/area-personale-myrandstad/ (l’inserimento del curriculum vitae non è obbligatorio); gli alunni minorenni dovranno essere assistiti da un genitore o tutore durante la compilazione; la presenza deve essere garantita per almeno il 70% del monte-ore previsto.

Saranno accettate le domande in ordine di arrivo. Gli interessati possono far pervenire il loro interessamento entro il 24 dicembre alla mail del responsabile del progetto: mauriziocieri@gmail.com".