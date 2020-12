Sax on the beach in versione natalizia: doppio concerto online

Doppio appuntamento musicale online nel periodo natalizio con il format "Sax on the beach - tramonti d'autore" riproposto in Christmas Edition.

Il 24 dicembre e il 29 dicembre, dalle 15 alle 17, sarà trasmesso sulle pagine facebook e instagram del Comune di Vasto il concerto con il sax di Elpidio Tornese e la musica del dj Luigi Fioravante.