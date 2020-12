Le scatole di Natale per chi ha bisogno nella scuola primaria E. Mattei di Casalbordino

Anche la scuola primaria E. Mattei di Casalbordino ha aderito all’iniziativa Le scatole diNatale. Abbiamo pensato di partecipare perché crediamo che la scuola debba promuovere queste attività affinché i cittadini del domani abbiano un occhio di riguardo nei confronti di chi ha bisogno, di chi è in difficoltà, senza girarsi dall’altra parte. Nel triste periodo che stiamo attraversando, far vivere ai bambini la gioia del donare a chi è in situazione di necessità, è molto importante. Donare, infatti, rende felici chi riceve, ma anche chi dona.

Le famiglie hanno accolto con entusiasmo la proposta e hanno riempito le scatole con qualcosa di buono, qualcosa di caldo, qualcosa per il passatempo e qualcosa per la bellezza. I bambini hanno completato il dono con un biglietto di auguri e hanno specificato il destinatario: uomo, donna, bambino/a. Quotidianamente, a scuola, abbiamo visto arrivare bambini con pacchetti colorati, preparati con cura e, soprattutto, con tanto amore.

“Quest’anno siamo noi Babbo Natale!”. Hanno esclamato alcuni, con orgoglio. Con i pacchi, abbiamo realizzato, insieme, nell’atrio della scuola “l’albero della solidarietà”. La Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino, martedì 22 dicembre, ha prelevato tutti i nostri doni per consegnarli a chi ne ha bisogno.

Un grazie di cuore alle famiglie e alla Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino che accolgono sempre le proposte della scuola. Tutto è stato svolto nella massima sicurezza e secondo il Protocollo COVID che abbiamo adottato.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” (Madre Teresa Di Calcutta".

Le insegnanti della scuola primaria E.Mattei di Casalbordino