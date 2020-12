Esplosione, domani l’ultimo saluto a Carlo e Paolo, il 25 a Nicola

Già di per sé non sarebbe stato un Natale come gli altri. Domani e dopodomani saranno festività velate da un alone di tristezza, quelle delle comunità di Casalbordino, Pollutri e Guilmi.

Tre paesi si stringeranno in un abbraccio ideale alle famiglie di Paolo, Carlo e Nicola, i tre lavoratori che lunedì hanno perso la vita nella deflagrazione alla Sabino esplodenti di Casalbordino.

Domani, 24 dicembre, alle 15, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Pollutri, l'ultimo saluto a Paolo Pepe. Alla stessa ora, i rintocchi delle campane della Basilica di Madonna dei Miracoli a Casalbordino, accompagneranno nell'ultimo viaggio Carlo Spinelli. Al mattino seguente, le esequie di Nicola Colameo nella chiesa dell'Immacolata di Guilmi.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Procura di Vasto [LEGGI]. Questo pomeriggio è stata eseguita una prima ricognizione sulle salme insieme ai Ris di Roma, le operazioni preliminari alle autopsie si protrarranno fino a notte.