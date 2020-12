Covid: a Vasto, il 22 e 23 dicembre, solidarietà e salute con la campagna di screening prenatalizia

È iniziata oggi la campagna prenataliza di screening Covid-19 promossa dal Consorzio Vivere Vasto Marina, in collaborazione con Vasto in Centro, Calì Cooperativa Sociale, Cooperativa Croce Gialla – Lanciano e Io Compro a Vasto.

Martedì 22 e mercoledì 23 dicembre, in piazza Barbacani a Vasto dalle 15 alle 19, sarà possibile sottoporsi a tampone a risposta rapida, al costo di 30 euro. Un'iniziativa ideata per "vivere in modo sereno le feste, proteggendo noi stessi e le persone che amiamo". Campagna che ha anche una connotazione solidale: parte del ricavato, infatti, "aiuterà le famiglie bisognose assistite dalle parrocchie di Vasto che riceveranno in dono buoni spesa subito spendibili".

"Con un gesto - affermano gli organizzatori - proteggi te stesso e le persone che ami, fai un'azione solidale e aiuti il tuo territorio nel monitoraggio della pandemia Covid-19". Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al numero 085 7996263