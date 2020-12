"Covid, vi racconto i miei 27 giorni in ospedale"

"Quando sono tornato, ai miei familiari ho detto: grazie a Dio, possiamo rivederci". Nunziato Marra, 62 anni, imprenditore di Carpineto Sinello, racconta a Zonalocale i suoi 27 giorni trascorsi in due ospedali per combattere il Covid-19. Tredici giorni a Chieti e 14 ad Atessa per sconfiggere il coronavirus, che ha aggredito le sue vie respiratorie, costringendolo a letto con la maschera ad ossigeno. Dopo quattro settimane di ricovero, il tampone negativo e il ritorno a casa. Gli restano la debolezza e i postumi della polmonite bilaterale. E pensa ai medici e agli infermieri che lo hanno curato amorevolmente.