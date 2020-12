Grave incidente alla Sabino Esplodenti di Casalbordino: ci sono delle vittime

16.30 - Sul posto sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri per le operazioni bonifica della zona.

15.30 - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio, poco dopo le 14, alla Sabino Esplodenti in Contrada Termine a Casalbordino. Nel grave incidente sul lavoro hanno perso la vita tre persone che stavano operando nell'area interessata dallo scoppio di cui, al momento, non sono note le cause. Dalle informazioni che giungono ci sarebbero anche altre persone ferite.

L'area dello stabilimento è stata evacuata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con l'ausilio dell'elicottero, i sanitari del 118, polizia e carabinieri.

Come da piano d'emergenza è stato bloccato il traffico sulle vie di comunicazione della zona. Sono quindi interdette alla circolazione la statale 16 e la linea ferroviaria. Evacuata anche la stazione di servizio che si trova nel tratto casalese della ss16.

La Sabino Esplodenti "è un’azienda che si occupa di demilitarizzazione, distruzione di esplosivi, consulenza per la bonifiche di terreni da ordigni bellici, inertizzazione air-bag, pretensionatori e razzi da segnalazione", si legge sul sito ufficiale. "Attualmente tutti i tipi di munizionamento convenzionale, bombe di aereo, sistemi d’arma, razzi, mine navali etc. vengono demilitarizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il 95% dei materiali recuperati dalla demilitarizzazione viene riutilizzato in campo civile".

IN AGGIORNAMENTO