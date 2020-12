Ladri incappucciati, raid negli appartamenti: un furto messo a segno, un altro tentato

Nelle immagini della videosorveglianza si riconosce solo l'auto rubata. È la macchina con cui sono fuggiti i ladri incappucciati che ieri sera hanno compiuto un raid nella parte alta di Vasto. I carabinieri li cercano.

Due raid - Sono le 22.15-22.30, è già scattato il coprifuoco notturno imposto dai Dpcm anti Covid. Residenti di via Sant'Onofrio, il tratto sud della circonvallazione Istoniense, vedono persone incappucciate. Le segnalano alle forze dell'ordine.

I due ladri sono già riusciti a entrare in un'abitazione dove, secondo le prime informazioni, si sono impossessati di orologi e gioielli. Un secondo tentativo, invece, è andato a vuoto.

Gli ignoti scappano a bordo di un'auto.

I carabinieri intervengono sul luogo da cui sono arrivate le segnalazioni e avviano le indagini. Nei video, registrati dalle telecamere installate nella zona, non si vedono elementi identificativi dei ladri, se non la vettura che hanno usato per darsi alla fuga. I carabinieri del maggiore Amedeo Consales accertano che risulta rubata. Per oggi i militari attendono in caserma le vittime del furto per ricevere la formale denuncia e verificare l'esistenza di indizi utili a risalire all'identità dei malviventi.