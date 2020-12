Famiglia Spadaccini: "Grazie per le attestazioni di affetto e stima per il nostro Michele"

Lo scorso 17 dicembre si è spento a Vasto Michele Spadaccini, storico presidente Avis. Dai suoi familiari riceviamo e pubblichiamo un messaggio di ringraziamento.

Un sentito ringraziamento per esservi stretti nel nostro dolore e per le tante attestazioni di affetto e stima per il nostro amatissimo Michele.

La famiglia Spadaccini.