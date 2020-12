Quest’anno la rievocazione del "Fuoco di San Tommaso" sarà "virtuale"

Quest'anno, in rispetto delle norme anti Covid-19, il tradizionale Fuoco di San Tommaso di San Salvo sarà virtuale. Ad annunciare l'inizitiva è il Comune che nei giorni scorsi, tramite l'ufficio Cultura, ha realizzato un video che sarà pubblicato oggi sulla pagina istituzionale di Facebook e sul canale Youtube

"Dobbiamo amare e difendere le nostre tradizioni – dice il sindaco Tiziana Magnacca – San Salvo è una città che non dimentica le sue origini rurali. Quest’anno la pandemia ci impedisce di poter vivere assieme Il Fuoco di San Tommaso (Lu fóche de Sande Tumuásse). Siamo costretti a evitare occasioni per essere comunità e ritrovarci assieme, ma abbiamo voluto donare lo stesso ai nostri concittadini il ricordo di quella lunga notte quando giunsero a San Salvo le reliquie del Santo martire, che sarebbe poi divenuto il suo patrono. E lo facciamo affidandoci alle immagini e al commento del regista e attore Luigi Cilli per rivivere quelle emozioni uniche".

"Spero che i nostri concittadini vogliano gradire il filmato attraverso la narrazione resa più emozionante da immagini suggestive – conclude il sindaco – che vuol ricordare un rito arcaico che si ripete da secoli. Dobbiamo coltivare e proteggere le nostre tradizioni, per un fuoco che illumina la notte e scalda i cuori".

Il fuoco di San Tommaso è una produzione del Comune di San Salvo con il coordinamento dall’assessore alla Cultura Maria Travaglini e il montaggio di Nicola Civitarese. Hanno collaborato per l’Ufficio Cultura Francesco D’Annunzio e Cristina Capocci e Creativita. Cast e narratore Luigi Cilli con la partecipazione di Vitalina Belfiore, Vincenzo Parente e Antonio Cilli. Immagini di repertorio di Marco Granata e foto storiche di Gino Bracciale. Un ringraziamento particolare a don Raimondo Artese, parroco chiesa di San Giuseppe. Brani musicali Lu foche di San Tumasse di Lara Molino e San Vitale di Leone Balduzzi.