Animalisti scendono in campo: Anna Rita Carugno candidata sindaca

Il mondo animalista scende in campo in vista delle elezioni comunali di Vasto. È Anna Rita Carugno la candidata sindaca del movimento Ora rispetto per tutti gli animali.

"Ho chiamato - racconta a Zonalocale - il presidente nazionale, Giancarlo De Salvo, per chiedergli se il movimento volesse fare un'esperienza anche a livello comunale, ci siamo conosciuti, documentazione via email. Attualmente a Vasto siamo una ventina di militanti, iscritti all'associazione Ora, che si batte per la protezione di randagi, flora e fauna".

"L'obiettivo primario - spiega De Salvo - è quello di entrare nelle sedi istituzionali per ridiscutere e mutare le leggi vigenti legate a tematiche importanti, sensibilizzando l'opinione pubblica con valide argomentazioni: eliminare la caccia, la sperimentazione animale, gli allevamenti intensivi; inasprire le pene su maltrattamenti e abusi sugli animali; contrastare il disboscamento, tutelare ambiente e biodiversità".

Negli anni scorsi un'esperienza nel Movimento 5 Stelle: "Sono stata mandataria elettorale nel 2016". Adesso Anna Rita Carugno decide di tornare in campo per sostenere la battaglia ambientalista e animalista alle elezioni del 2021 da candidata allo scranno più importante del municipio e da rappresentante provinciale pro tempore del movimento politico Ora. Cinquantadue anni, nata a Sulmona e residente a Vasto dal 1972, ha conseguito il diploma di ragioneria nel 1985 all'Istituto tecnico commerciale Palizzi. Nel mondo del lavoro, ha "trent'anni di esperienza nella gestione amministrativa e contabile", spiega De Salvo.

"Il nostro obiettivo principale - dice Anna Rita Carugno - è realizzare il nuovo canile-gattile: un canile con una parte dedicata ai felini, attualmente lasciati in colonie fatiscenti che volontari creano negli anfratti che il Comune concede loro. Capisco anche le lamentele di chi non vuole i randagi in giro perché sporcano; la nostra idea è creare piccoli ricoveri, oasi dove possano ripararsi. Il nostro impegno sarà rivolto anche al sociale, in particolare alle persone con disabilità e, più in generale, a coloro che hanno bisogno di assistenza. Crediamo nella pet therapy. Ci impegneremo per il decoro della città".

Cinque in lizza. Ma non è finita qui - Si preannunciano elezioni all'insegna della frammentazione. Il centrosinistra ricandida il sindaco uscente Francesco Menna (Pd); il Movimento 5 Stelle la capogruppo in Consiglio comunale, Dina Carinci; il polo civico La buona stagione punta sull'ex giudice di pace Alessandra Notaro; l'avvocato Angela Pennetta guida il movimento civico L'arcobaleno. Il centrodestra non ha ancora scelto. Tre consiglieri comunali, Alessandro d'Elisa, Guido Giangiacomo ed Edmondo Laudazi, sono promotori di un tavolo di confronto tra segretari e consiglieri comunali per definire il programma e decidere chi dovrà guidare la coalizione. Quest'ultima è la scelta più difficile. Di nomi ne circolano diversi. Non solo quelli, ormai noti da mesi, di Marco di Michele Marisi (Fratelli d'Italia) e Alessandra Cappa (Lega). All'interno della coalizione si parla anche di altri due leghisti: Manuele Marcovecchio e Giuseppe Tagliente. E del segretario regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi, per la terza volta accreditato tra i papabili dal 2011 a oggi. E nel partito di Giorgia Meloni ha dato la sua disponibilità anche il capogruppo consiliare, Vincenzo Suriani. Lo ha detto a Timeout: VIDEO.