Pennetta: "Solidarietà digitale e raccolta pc per dare supporto effettivo alla didattica a distanza"

"Offrire un supporto effettivo alla didattica digitale integrata". È quanto intende fare il comitato civico L'Arcobaleno attraverso una rete di solidarietà digitale.

Il Comitato, si legge in un comunicato stampa "ha recepito il grido di allarme dei propri esperti della scuola in merito alla difficile situazione rilevata dagli studenti vastesi, soprattutto dai ragazzi più svantaggiati. Pertanto, per offrire un supporto effettivo alla didattica digitale integrata, intende raccogliere da privati e aziende apparati informatici inutilizzati, ma funzionanti per distribuirli agli studenti che ne abbiano necessità".

Gli strumenti "tablet, pc e altro – spiegano - saranno recuperati e sanificati da volontari, rigenerati e consegnati alle famiglie degli studenti che ne faranno richiesta". Chiunque voglia contribuire alla diffusione della digitalizzazione può contattare la presidente, Angela Pennetta, al numero 3472661997.