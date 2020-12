Lions Club, a San Salvo la colletta alimentare: "Cittadinanza dal cuore immenso"

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà sul territorio. A San Salvo, questa mattina, si è tenuta l'annuale Colletta Alimentare promossa dal Lions Club cittadino.

"Quando l'emergenza chiama, la città di San Salvo risponde sempre alla grande – commentano i Lions in un comunicato -. Non avevamo dubbi ma la cittadinanza ha dato una ulteriore conferma di avere un cuore immenso".



I volontari del club, nel supermercato GM Raspa, hanno raccolto alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti tramite le parrocchie di san Giuseppe e san Nicola a tante persone bisognose.

"Il Lions Club San Salvo non poteva mancare ad un appuntamento di 'servizio' a favore dei più bisognosi – sottolineano - ed è sceso in campo con una formazione guidata dalla presidente Romina Palombo che non ha esitato a rispondere alla richiesta di aiuto dei parroci don Raimondo e don Beniamino che in questo periodo difficile sono da supporto per i tanti concittadini che potranno trascorrere un Natale più dignitoso".