Il presepe della Pro Loco di Carpineto Sinello "come augurio di serenità"

Sarà un Natale senza eventi e appuntamenti pubblici che tradizionalmente caratterizzano questo periodo di festa. Ed è per questo che in molti paesi sono state promosse altre iniziative che possano far vivere il clima di festa anche con le restrizioni in corso.

A Carpineto Sinello in questi giorni la Pro Loco sarebbe stata alle prese con l'organizzazione del Presepe Vivente. "Quest'anno non sarà possibile organizzarlo - spiegano i responsabili dell'associazione - ma abbiamo ugualmente voluto fare qualcosa per il nostro paese". I soci della Pro Loco hanno quindi realizzato un bel presepe tradizionale in uno spazio pubblico, nelle vicinanze della chiesa di San Michele Arcangelo, "per augurare a tutti di vivere delle serene feste natalizie".