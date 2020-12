Dagli alunni della scuola San Lorenzo doni per bambini ospedalizzati e persone in difficoltà

"Una gioiosa pandemia di generosità" si è diffusa nella scuola dell'infanzia San Lorenzo a Vasto. In prossimità delle feste natalizie, infatti, gli alunni della mono sezione dell'Istituto hanno confezionato doni per "regalare sorrisi e gioia a bambini ospedalizzati e a persone in stato di necessità, affinché trascorrano un Natale allietato dal calore di un dono fatto dai bambini con il cuore".

A conclusione del percorso didattico è stato organizzato, con i piccoli alunni, un momento di festa, anticipando la Giornata Internazionale della Solidarietà sulle note del canto "Che cos'è la solidarietà" e con versi di Gianni Rodari.

Dalle insegnanti "un grazie doveroso ai bambini e alle famiglie che hanno dato concretezza alle parole 'la solidarietà è una cosa che non si dice ma si fa'".