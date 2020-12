Agli Assoluti invernali Nicolangelo Di Fabio è argento nei 200 misti

Medaglia d'argento per Nicolangelo Di Fabio agli Assoluti invernali di nuovo nei 200 misti. Il nuotatore cupellese dell'Esercito oggi ha disputato un'ottima prova a Riccione, dove si è svolta la rassegna tricolore - valida per assegnare i pass olimpici - in modalità contingentata. La Federazione Italiana Nuoto ha infatti regolato le giornate di gare con "la limitazione degli accessi in vasca a gruppi di atleti contingentati e tamponati (così come dirigenti, tecnici, giudici e operatori) per prevenire e ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19".

Nella terza e ultima giornata di gare tricolori Di Fabio è sceso in vasca per disputare i 200 misti, specialità che da diversi lo vede protagonista con risultati di rilievo e una crescita costante. A vincere la gara, complice la squalifica di Alberto Razzetti, è stato Giovanni Sorriso (CC Aniene) in 2'01''74. Nicolangelo Di Fabio ha chiuso in 2'02''06, migliorando notevolmente il suo personale sulla distanza fatto segnare ad agosto al Sette Colli (2'03''53). Terzo Massimiliano Matteazzi in 2'02''25.

Il 24enne nuotatore dell'Esercito torna a conquistare una medaglia tricolore individuale e può così proseguire con fiducia in questo nuovo percorso nei misti. "Sono soddisfatto della prova - ha dichiarato Di Fabio a Zonalocale alla fine della giornata di gare -.

Ringrazio i miei allenatori Walter Coccia e Massimo Tucci dell’H2O Sport e il mio preparatore atletico Marco Acquarola" che lo seguono negli allenamenti nella piscina comunale di Vasto. I miglioramenti ottenuti in questo 2020 complicato per gli atleti, tra interruzioni e le poche occasioni di confronto in vasca a disposizione, sono sicuramente incoraggianti per l'atleta di Cupello che continuerà nel suo percorso per ottenere nuovi e importanti risultati.