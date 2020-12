Ripristinato il pilone del ponte "Rio Torto" di Carunchio

È stato ripristinato dalla ditta incaricata dalla Provincia di Chieti il pilone del ponte "Rio Torto" in territorio di Carunchio. Dalla base si erano staccati numerosi blocchi squadrati che giacevano nel letto del fiume Treste suscitando più di qualche timore nei cittadini dell'Alto Vastese che transitano sull'infrastruttura in prossimità del bivio per Roccaspinalveti e Fraine [LEGGI].

Dopo il sopralluogo dei propri tecnici, la Provincia di Chieti ha stanziato 10mila euro per lavori di somma urgenza. Com'è possibile vedere nelle foto di Luigi Paolelli, i blocchi sono stati riposizionati nella propria sede a eccezione di quelli della parte superiore dove sono stati inserite pietre più piccole per riempire gli spazi. Quei blocchi sono ancora adagiati nel letto del fiume, esteticamente il restauro non rispetta l'antica trama della struttura storica, ma probabilmente si dirà che occorrerà accontentarsi in un'epoca contraddistinta da lunghissimi tempi d'intervento.

La Provincia la settimana scorsa ha annunciato inoltre, finalmente, i lavori sull'altro ponte di Carunchio per 117mila euro [LEGGI].